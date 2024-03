Falcomics, torna l'evento dedicato al mondo comics e alla cultura pop

FALCONARA - Con il tema Open Mind, FalComics 2024, il festival dedicato al mondo comics, del fumetto e alla cultura del pop, si terrà da venerdì 24 a domenica 26 maggio a Falconara Marittima.

L’ attessissima edizione 2024 si avvicina a grandi passi e, in attesa della conferenza stampa in cui sara’ svelato il programma completo, si annunciano oggi la Mappa ed altre novita’ che si vanno ad aggiungere alle altre novita’ gia’ svelate del ricco programma 2024, tra cui Cristina D’Avena in un evento straordinario sul palco con Enzo Draghi ed ancora la presenza di Laura Carusino e la firma del manifesto 2024 Paolo Barbieri. La colorata Mappa della edizione 2024 descrive e racconta lo sviluppo dell’area del festival che quest’anno si ampliera’ con la Est Zone (in Piazza Catalani) e si sviluppera’ con le 12 aree tematiche che nasceranno sul lungo cammino del centro citta’ (via Bixio) e trasformeranno Falconara Marittima in un enorme parco divertimenti a cielo aperto!

Tra le grandi novità la nuovissima Moviezone: “Non può esserci cultura pop senza Cinema e Serie Tv” racconta il curatore di Moviezone Andrea Bedeschi, supervisore editoriale di BadTaste.it, che da quest’anno entra a far parte della famiglia di Falcomics e prosegue “per questo, l'offerta di Falcomics 2024 si arricchisce con la grande novita’ MovieZone: il pubblico di Falcomics 2024 potrà assistere a una serie d'incontri e potra’ partecipare al Botta&Risposta con gli ospiti che saranno presenti quotidianamente ai talk, diventando elemento integrante delle chiacchierate sulla settima arte e il piccolo schermo.”

“L’edizione 2024 di FalComics sarà veramente straordinaria” è il commento del sindaco Stefania Signorini “e coinvolgerà in maniera più importante tutta la città. Sono davvero orgogliosa di come questo evento si stia affermando e ripenso al momento in cui tre anni fa ho pensato di voler sviluppare qualcosa di speciale per questa città. Sembrava fossi una visionaria, perché la sfida era quella di creare un evento di grandissima rilevanza che lanciasse Falconara a livello nazionale. Pensai che per realizzare la sfida avrei dovuto affidarmi a qualcuno capace di ‘disegnare i sogni, progettare idee speciali e capace di realizzare l’inimmaginabile’ e con grande determinazione mi misi alla ricerca di chi potesse aiutami a realizzare questa idea. Oggi a 3 anni di distanza dalla partenza con Gianluca Del Carlo e l’organizzazione LEG, con l’entusiasmo della città, con il supporto delle associazioni e della passione di tutta la squadra coinvolta , quell’evento è ciò che desideravo per Falconara. I sogni si avverano se si perseguono con determinazione e cuore, io ho messo in moto entrambi e mi sono attivata in ogni modo per poter regalare questo sogno alla citta'”

Il programma completo di FalComic 2024 sara’ svelato il 26 marzo con tutti i dettagli, gli ospiti, le grandi partnership, media-partnership, informazioni e le altre novita’ che accenderanno ancora una volta i riflettori a livello nazionale su Falconara Marittima ed il suo festival sempre più rivolto alla cultura pop a 360 gradi.