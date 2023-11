E venne in mezzo a noi - Natività di Gesù nella tradizione orale marchigiana, nella Buona Novella di Fabrizio De André e in brani inediti

Marino Carotti presenta un concerto su uno dei temi principali dell’arte.



Ci sono brani della cultura orale marchigiana da lui stesso ricercati sul campo, alcune canzoni di Fabrizio De André tratte dall’album "La Buona Novella" e qualche inedito di sua composizione. Tutti sul tema della Nascita di Gesù.



"La Buona Novella”, album ispirato ai vangeli apocrifi, uscì nel 1970 ed è tuttora considerato uno dei migliori lavori di Fabrizio.



La letteratura detta “apocrifa”, cioè “nascosta”, guardata talvolta con sospetto dalla comunità cristiana iniziale, ci ha fornito di notizie spesso mancanti nei quattro Vangeli ufficiali, specialmente intorno alla figura di Maria.



Il concerto è diviso in 3 parti. Inizia con la Buona Novella, dall’infanzia di Maria fino a quando se ne va via per partorire, e qui un brano di Fabrizio si interseca con uno popolare. La nascita di Gesù è tutta in chiave popolare, fino alla fine del concerto, dove compaiono alcuni inediti di Marino.



Due soli strumenti e poche voci per tutto il concerto, come esattamente l’arte povera popolare sapeva rappresentare un tema così importante.



Intervengono Piero Belardinelli, Benedetta Dui, Maurizio Trappolini.



Il dipinto della locandina è del pittore jesino Bernardo Bosi.