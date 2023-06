L'essere umano connesso alla natura, ma raccontato in danza aerea: al Panettone arriva "Gaia"

ANCONA - Gli allievi della scuola di circo "VisionAria" presentano lo spettacolo "Gaia". Nasce dal viaggio di uno strano personaggio; potrebbe essere una donna albero, una pastora, o chiunque altro. Subito ci ricorda quello che siamo: uomini, piante, animali, “un corpo unico” che cresce, respira e procede in un’unica direzione. Gaia ci parla della natura ma soprattutto ci mostra la sua meraviglia. Una citazione dello scrittore G. K. Chesterton recita: "Il mondo non morirà per la mancanza di meraviglie, ma per la mancanza di meraviglia" ed è perfetta per descrivere ciò che sta accadendo in questo momento storico e ciò su cui vogliamo riflettere. Nell'epoca frenetica del tutto e subito, la meraviglia, il fascino, lo stupore che dovremmo provare per le straordinarie forme di vita che ci circondano si sono affievoliti, tanto che la nostra specie svolge un ruolo devastante nell’intaccare le basi stesse della vita sulla Terra.





Dove

Teatro panettone, Via Maestri del Lavoro 23, Ancona, zona Passo Varano

Biglietti (posti limitati, si consiglia prevendita o prenotazione)

Sabato 17 giugno ore 21

Domenica 18 giugno ore 18

INTERO: 10 euro

RIDOTTO: 8 euro

(da 6 a 12 anni e over 65)

Gratuito fino a 5 anni.

Prevendita

Le prevendite si possono ritirare direttamente presso la sede VisionAria, in Via Gabrielli dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle 21, il venerdì dalle ore 16 alle 19.

Info e prenotazioni

tel: 3495432192

Massimo@visionaria.org