Concerto d'estate al museo della Mezzadria

Indirizzo non disponibile

Appuntamento venerdì 14 luglio alle ore 21.15 per il TRADIZIONALE CONCERTO che ormai da quarant’anni si svolge d’estate nel chiostro del Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi (ex convento delle Grazie). Quest’anno torna il Gruppo Musicaparole dopo il grande successo nell’estate 2019, quando il pubblico venne coinvolto in un concerto-spettacolo molto gradevole con musiche e canzoni “di mare e di terra”. Il Gruppo suona musica etnica, musica della tradizione celtica, musica antica e crea spettacoli di teatro musicale.

Nel concerto di quest’anno eseguirà musiche italiche e celtiche, che vanno dalla Liguria all’Irlanda, all’Emilia, al Friuli Venezia Giulia, alle Marche (Canto a Vatoccu e Saltarello), alla Campania e altro. Il concerto è gratuito e si svolgerà anche in caso di cattivo tempo. Come ormai tradizione la serata si chiuderà con “il bicchiere della staffa”.

Mentre proseguirà fino al 30 luglio la mostra di edicole sacre e croci devozionali che sta riscuotendo apprezzamenti e complimenti da più parti, si informa che venerdì 21 luglio, alle ore 18.30, prenderà il via la serie di incontri UOMINI E PAESAGGI. UN APERITIVO AL MUSEO con la conversazione di Mirilia Bonnes, già professore della prima cattedra di Psicologia Ambientale UniRoma1, su Paesaggio ed ecologia urbana. ORARIO DI VISITA MOSTRA E MUSEO mercoledì e giovedì 9.00-12.00; venerdì sabato domenica 9.00-12.00 e 16.00-19.00.