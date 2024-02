Concerto di Carnevale, la Filarmonica accompagna attraverso secoli di musica

Prezzo non disponibile

Concerto di Carnevale a Senigallia. L’appuntamento in musica è domenica 11 febbraio alle ore 18 al Teatro La Fenice. Sul palco salirà la FORM, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana con un Family concert dal titolo “Il giro del mondo in un concerto”: un’iniziativa che saprà coinvolgere sia il pubblico più affezionato di Senigallia Concerti sia giovani e famiglie intere. Il Concerto di Carnevale va ad arricchire, come nuovo titolo, la programmazione di Senigallia Concerti.