Musica col cannocchiale | Gattonando fra le note: concerti dedicati ai bambini 0-36 mesi

ANCONA - L'Associazione ANSPI ZonaMusica è entusiasta di annunciare un nuovo concerto della rassegna “Musica col cannocchiale” pensato appositamente per i piccoli di 0-36 mesi e le loro famiglie: “Gattonando fra le note”. Basandosi sui principi della Music Learning Theory di Edwin E. Gordon, questi concerti rappresentano un’opportunità unica per neonati e bambini in tenera età di immergersi nell’universo della musica sin dai primi mesi di vita. L’approccio innovativo di questa teoria riconosce la capacità innata dei bambini di percepire la musica in modo profondo fin dai primi istanti, rendendoli partecipi di un'esperienza musicale senza precedenti.

Durante lo spettacolo, i piccoli spettatori saranno incoraggiati ad esplorare liberamente il mondo sonoro e ad esprimersi attraverso il movimento in un ambiente accogliente e gioioso. L'ensemble di talentuosi musicisti, composto da Silvia Badaloni al violino e coordinamento, Carla Cardella e Annalisa Giulietti al pianoforte, Pierfrancesco Tordini alla chitarra, Daniele Marconi al contrabbasso e Marco Lorenzetti alle percussioni, guiderà il pubblico in un viaggio musicale che spazia dalla musica classica a quella popolare e jazz. Il concerto si terrà domenica 21 aprile presso il suggestivo Teatrino del Piano ad Ancona, con due spettacoli alle ore 10 e alle ore 11.30. Invitiamo il pubblico a prendere parte a questa esperienza unica portando con sé cuscini e calzini antiscivolo al fine di assicurare un'esperienza confortevole per tutti. I concerti di Musica col cannocchiale sono Patrocinati dal Comune di Ancona e sono organizzati con la preziosa collaborazione dell’Associazione SpazioMusica – AnconaJazz.