GENOA | Comunque e Ovunque: il film al cinema Azzurro di Ancona sui 130 anni del Grifone

ANCONA - “La squadra di calcio più longeva d'Italia, il Genoa, ha da poco festeggiato il 130° anniversario dalla sua fondazione. Il tifo, l'appartenenza, la storia, la tradizione, il sacrificio e il senso più puro dell'essere genoani sono celebrati in questo film evento attraverso lo sguardo di chi continua a tenere alta la bandiera del Grifone in Italia e all'estero, in un documentario che rappresenta un regalo non solo per i suoi tifosi, per la città e per il club, ma anche per tutti gli appassionati di questo sport.”

Questo è il film che siamo riusciti a far proietrare anche nelle Marche, vi aspettiamo il 22 Aprile alle 20 al Cinema Azzurro di Ancona, sarà anche l’occasione per festeggiare il nostro Club con un rinfresco finale, vi aspettiamo numerosi, i biglietti sono già acquistabili presso le casse del Cinema in orari di apertura oppure al seguente link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=496165&InstantBuy=1