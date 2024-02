Ancona si maschera: tutto pronto per il grande show (con sfilata) di Carnevale

Ancona verso il carnevale. Tutto pronto per la grande sfilata in centro, con tanto di show. L'appuntamento è per domenica 11 febbraio: Alle ore 15,30 avrà inizio la sfilata in maschera da piazza del Papa, che arriverà in piazza Cavour, attraversando corso Garibaldi. In piazza Cavour sono previsti spettacoli di magia, giocolieri e musica con la Bontempi Toys Ancona Band. Tra le novità di quest'anno, infatti, c’è anche la nascita di questa band, creata per l'occasione sulla scia della Bontempi Playtoy Orchestra, il primo gruppo che suona esclusivamente strumenti giocattolo, che sarà reduce da San Remo dove si esibirà come partner ufficiale. La Bontempi fornirà gli strumenti musicali giocattolo al Liceo musicale Rinaldini di Ancona, con i quali undici studenti saliranno sul palco e presenteranno un repertorio festoso per allietare il pomeriggio.

Alle ore 18,30 sempre in piazza Cavour andrà in scena “Fuoco”, spettacolo della Compagnia dei Folli. “Fuoco” è uno spettacolo che coinvolge tutti i sensi, dove il fuoco è protagonista. Si susseguiranno coreografie di teatro danza, di fuoco e pirotecnica, di trampoli e macchine sceniche che accompagneranno lo spettatore in un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi mitologici: da Prometeo, eroe mitologico che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, all'Araba Fenice, uccello di fuoco che brucia, per poi risorgere dalle sue ceneri, ai quattro nani che forgeranno il mondo nella grotta del dio Vulcano fino alla battaglia finale dove gli dei contenderanno il fuoco agli uomini. Un premio sarà dedicato anche agli universitari rendendoli così partecipi della vita cittadina.