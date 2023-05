“Camera con vista”: Giovanni Pietro Nardi scatta la vita

A venti anni dalla scomparsa e a cento dalla nascita, la Regione Marche, con la Collana “I Quaderni del Consiglio Regionale”, dedica una pubblicazione intitolata “Camera con Vista” a Giovanni Pietro Nardi, indiscusso protagonista della fotografia amatoriale, dagli anni ’60 all’improvvisa scomparsa avvenuta nel 2002.

Membro attivissimo prima, presidente poi del glorioso “Circolo Fotografico Senza Testa”, Nardi ha interpretato l’arte fotografica in ogni sua forma passando con grande dimestichezza dal bianco e nero al colore: paesaggi, ritratti, nature morte, avanguardia sperimentale, solo per citare alcuni dei sentieri creativi più battuti in 40 anni di fotografia in giro per l’Italia.

Oggi con questa pubblicazione ottenuta grazie all’entusiasmo ed alla fattiva del Circolo Fotografico AVIS Mario Giacomelli-BFI (erede del già citato “Circolo Senza Testa”) si va a colmare un vuoto editoriale che consente a Nardi di affiancarsi alle pubblicazioni di Domenico Taddioli ed Enzo Bevilacqua, ricomponendo idealmente quella triade di autori che ha fatto i successi della fotografia osimana nel mondo, assieme a Vidau, Guidi, Angeletti, Fagotti, Cenci e Senigagliesi, con una menzione particolare a Luciano Francioni e Giacchino Castellani, recentemente scomparsi e grandi protagonisti anch’essi del movimento fotografico regionale.

Il libro sarà presentato domenica alle ore 17.00 presso la Cattedrale di San Leopardo grazie alla disponibilità di Don Dino Cecconi, sempre sensibile ad assecondare iniziative di contenuto culturale. In occasione della presentazione verrà proiettato un video con le foto pubblicate, realizzato dalla socia CFAMG Lucia Paoletti, abile ed appassionata fotografa.



L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.