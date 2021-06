Dal teatro Pellidò alla comicità di Macchini: il programma della kermesse "Artisti di strada"

Prezzo non disponibile

ARTISTI DI STRADA – LUGLIO

tutti gli spettacoli si svolgeranno in due repliche, alle 19.00 e alle 21.30

VENERDI’ 2 LUGLIO

Teatrino Pellidò

Geppone, spettacolo di burattini liberamente ispirato ad una fiaba popolare toscana, vede contrapporsi il contadino lavoratore e il padrone delle terre sfruttatore e ingiusto.

SABATO 3 LUGLIO

Diego Quaranta & Roberto Ciaffaroni

Live concert: Acoustic guitar duo, rock internazionale e cantautorato italiano in collaborazione con Sabino Morra

VENERDI’ 9 LUGLIO

SPACCA IL SILENZIO!

Concerto spettacolo del Folk Street Duo bolognese nel tour dell’estate 2021 che vedrà anche la realizzazione del Docu-film della band.

SABATO 10 LUGLIO

Damiano Massaccesi

SAVOIR FAIRE – Spettacolo di visual comedy ed equilibrismo di e con Damiano Massaccesi, artista di strada, clown, attore e musicista.

VENERDI 16 LUGLIO

Miguel Rubio/Collectif Prima Vez

Playground: spettacolo di teatro, danza e palo cinese

SABATO 17 LUGLIO

ALESSANDRO DE LUCA

GIORNATA STORTA: spettacolo di circo contemporaneo, giocoleria e palo cinese

VENERDI’ 23 LUGLIO

UTUNGO TABASAMU

Concerto spettacolo con quartetto di percussionisti, uso di materiali di qualsiasi tipo, fuoco e ritmo ad alte emozioni.

SABATO 24 LUGLIO

Stefano Papia

“Credevo peggio”: spettacolo di giocoleria, clowneria, equilibrismo e ruota Cyr

VENERDI’ 30 LUGLIO

Silvia Bernacchia e Piero Trotta

Live concert: concerto spettacolo in duo in collaborazione con Sabino Morra

SABATO 31 LUGLIO

Fabio Saccomanni

Bolle per adulti: musica, lancio di coltelli, fuoco e bolle di sapone

ARTISTI DI STRADA – AGOSTO

tutti gli spettacoli si svolgeranno in due repliche, alle 19.00 e alle 21.30

VENERDI’ 6 AGOSTO

Aria di circo

Elisir: spettacolo con struttura di acrobatica aerea con tessuti, amaca, trapezio e cerchio doppio

SABATO 7 AGOSTO

Laura Anconetani e Tony Gulizia

Live concert: concerto spettacolo in duo in collaborazione con Sabino Morra

VENERDI’ 20 AGOSTO

Visionaria

Chapeau: spettacolo di danza aerea, mimo e trasformismo

SABATO 21 AGOSTO

Luca Puzio

Kalù strip show: spettacolo di giocoleria, clowneria, teatro di strada e improvvisazione

SABATO 28 AGOSTO

Piero Massimo Macchini

Fuori porta, viaggio ai confini della fantasia: spettacolo di pantomima, musica e improvvisazione

DOMENICA 29 AGOSTO

Alessio Burini

L’Incontro Tempo: spettacolo di manipolazione clave, contact sfere, verticalismi, danza con oggetti e ruota Cyr

PROGRAMMA VISITE GUIDATE DELLA CITTA’ STORICA

Partenza dal punto informativo l’Edicola di Piazza Roma alle ore 17.30

Prenotazione obbligatoria al n. 3392922855, da lunedì a domenica 10:00 – 19:00.

LUGLIO

sabato 10: Ancona millenaria

sabato 17: Il porto e le sue meraviglie

sabato 18: Ancona Vanvitelliana

sabato 31: Da mare a mare

AGOSTO

sabato 7: Il porto e le sue meraviglie

sabato 14: Trekking: Cardeto segreto

sabato 21: Ancona millenaria

sabato 28: Da mare a mare

SETTEMBRE

venerdì 3: Ancona ebraica

sabato 11: Ancona Vanvitelliana

sabato 18: Il porto antico e l’epopea del Risorgimento (nell’ambito delle iniziative per il 160° dell’Unità d’Italia)

sabato 25: Alla scoperta di Pietralacroce in prima linea nelle battaglie del Risorgimento (nell’ambito delle iniziative per il 160° dell’Unità d’Italia)

Saranno formati 1/2 gruppi da 20-30 persone ciascuno che si prenoteranno telefonando o scrivendo su whatsapp al cellulare dell’edicola (3392922855).