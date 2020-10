Volotea: da dicembre sarà ripristinato il volo Cagliari - Ancona 

Volotea punta su Cagliari e, durante le prossime vacanze natalizie, ripristina a partire dal 5 dicembre il collegamento alla volta di Venezia. Per Natale, spiega una nota, il vettore scende in pista a Cagliari con 7 rotte, tutte verso la penisola italiana, facilitando trasferte e spostamenti per chi desidera trascorrere i giorni di festa insieme a parenti e amici che vivono lontano. Dallo scalo sardo sarà possibile decollare con Volotea alla volta di Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Verona e anche Venezia. L'offerta di Volotea a Cagliari prevede, a livello locale, circa 26.000 posti in vendita.

«Siamo felici di potenziare ulteriormente il nostro network invernale a Cagliari attraverso un incremento di numero di destinazioni e frequenze rispetto allo scorso anno. Puntiamo a sostenere la connettività del Sud Sardegna, permettendo spostamenti ancora più facili, comodi e diretti per i passeggeri sardi, soprattutto durante le festività natalizie. - ha dichiarato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.