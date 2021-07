Precipita nel vuoto mentre pulisce le vetrate: muore un 40enne

/ Via Flaminia

Tragedia questa mattina a Torrette. Un uomo è precipitato da un'altezza di circa 4 metri ed è morto nel piazzale davanti al bar Timecity, sulla Flaminia. La tragedia sarebbe accaduta alle 7,30 circa. Sul posto è intervenuta l'equipe del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Si tratterebbe di un incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni l'uomo stava pulendo delle vetrate quando, per cause ancora tutte da accertare da parte della polizia e dell'Asur, avrebbe perso l'equilibrio precipatando nel vuoto. In questo momento sono al lavoro gli agenti della polizia scientifica.