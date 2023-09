Filma la volante della polizia:«Piscerei sulle vostre macchine di m...a». Video su Instagram: denunciato

ANCONA - Filma le volanti della polizia e commenta: "Vi ci piscerei su queste macchine di m...a". Il 25enne ha poi postato tutto su Instagram, ma è stato identificato e denunciato per vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni e delle Forze Armate. E' successo nei giorni scorsi ad Ancona. Nel filmato, il giovane ha anche aggiunto un ulteriore appellativo offensivo all'indirizzo dei poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Il personale della Questura ha raggiunto il giovane a casa per notificargli la denuncia.