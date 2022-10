Amerigo Vespucci, attesi 10mila visitatori sulla nave più bella del mondo: turisti in coda da tutte le Marche

ANCONA - Già di prima mattina il serpentone di visitatori ha cominciato a calcare la pedonale rossa del Porto antico. E’ arrivata l’Amerigo Vespucci e la città si stringe attorno al simbolo che meglio rappresenta l’intenso rapporto di Ancona con il mare. Prima l’ingresso riservato alle scolaresche. Poi, dalle 14 alle 23, il resto della cittadinanza. E sono arrivati da tutta la provincia e oltre per esplorare la nave scuola più bella del mondo. In tutta la giornata di visite sono attese 10 mila presenze.

La storia

«L’Amerigo Vespucci è uno dei simboli dell’Italia - ha raccontato il Comandante Capitano di Vascello Luigi Romagnoli - ha 91 anni e la bellezza delle sue linee classiche, unitamente alla sua funzione di formazione delle nuove generazioni di uomini e donne di mare, sono solo alcune delle caratteristiche la rendono così attraente, sia in Italia sia all’estero». Di fatti la lunga fila di persone in coda, in attesa di salire a bordo per il giro turistico, ne confermano il grande fascino che conquista giovani e adulti. L’ultima volta che la nave è attraccata al porto di Ancona è stata nel 2019. In totale dieci toccate, compresa quella odierna. Ciò a conferma del rapporto che lega l’Amerigo Vespucci alla città di Ancona. «Un legame rafforzato anche dalla presenza in città del Comando Scuola della Marina Militare - continua il comandante -, una linea continua che ribadisce lo scopo di questa nave, ovvero quello di formare le nuove generazioni di professionisti della Marina Militare». Ogni anno la nave scuola istruisce dai 120 ai 140 allievi che si imbarcano per una campagna di istruzione di circa 3 mesi. «Entrano al termine del primo anno dell’Accademia Navale - specifica il Comandante Romagnoli - e ne escono con un nume di corso, un motto e una bandiera. Qui imparano aspetti fondamentali come andare per mare, il lavoro di squadra e formare l’equipaggio».

L’attesa

Tutti in fila fin dalla tarda mattinata per il primo turno di visite per il resto della popolazione previsto alle 14. L’Amerigo Vespucci è infatti in grado di ospitare fino a mille persone contemporaneamente ogni ora. E per ammirare la grande bellezza del veliero sono arrivati visitatori da tutto il territorio. «Veniamo ogni volta che la nave fa tappa ad Ancona - dice Mauro Pierini che con la moglie Vania è arrivato da Jesi - è sempre una grande emozione salire su questa nave che rappresenta uno dei motivi d’orgoglio del nostro Paese». Con un filo di commozione ricorda il suo addestramento il sangiorgese Andrea Corinaldesi, oggi 68enne, che da ragazzo ha trascorso il periodo di formazione nella Marina Militare proprio a bordo dell’Amerigo Vespucci: «quanti ricordi - esclama il pensionato - è stato un periodo tanto duro, quanto importante per la mia crescita militare e personale». La nave scuola, attraccata alla banchina San Francesco, volge la prora verso la Cattedrale di San Ciriaco. Quasi a voler omaggiare con un inchino la storia di Ancona. E la città ha risposto con il più caloroso abbraccio.