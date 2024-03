Sorelle abusate, l’orco era in casa: padre rischia un processo per violenza sessuale

ANCONA - Violentate dal padre quando erano ancora minorenni. Due sorelle, che avevano 12 e 16 anni all’epoca dei fatti, hanno accusato il genitore di aver subito rapporti sessuali contro la loro volontà, in più di una occasione. La più piccola 5 volte, anche in vacanza. L’altra solo due. Una delle due sorelle sarebbe stata anche molesta al bar da due amici del padre. Con la scusa di farla sedere sulle loro gambe l’avrebbero palpeggiata nelle parti intimi. I fatti risalgono ad un periodo che va dal 2016 al 2019, in una cittadina dell’entroterra, in provincia di Ancona. Accuse pesanti, tutte ancora da dimostrare, che rischiano di far finire a processo un 58enne, pugliese (padre delle ragazzine), un 56enne sempre pugliese e un 38enne kosovaro (gli amici) per violenza sessuale aggravata e continuata. Ieri mattina il caso è stato trattato in udienza preliminare davanti al gup Alberto Pallucchini, dopo che la Procura, con la pm Valentina Bavai, ha chiesto per tutti e tre gli adulti il rinvio a giudizio. Il giudice ha rinviato all’udienza del 16 luglio, per sentire le difese e decidere se mandare o meno a processo i tre indagati.

Intanto si sono costituite parte civile sia le due vittime che la madre, con gli avvocati Jacopo Saccomani, Maria Stefania Ottoni e Sonia Speranzini. Il padre è difeso dagli avvocati Jacopo Bianchetti e Stefano Rosi. La vicenda è venuta a galla a fine 2021, dopo che una delle due sorelle si è confidata con uno psicologo. Il suo racconto ha fatto approfondire il contesto familiare agli assistenti sociali e anche l’altra sorella ha poi raccontato di essere stata anche lei vittima di abusi. Le ragazzine sarebbero state violentate in casa, nel letto. I genitori in quel periodo si stavano separando. Gli accusati negano tutto.