Gelosia folle, violenze ripetute sulla convivente: la minacciava di morte

ANCONA - Violenza fisica e psicologica nei confronti della convivente, fino al punto di minacciarla di morte. Ammonito un 40enne da parte del Questore. L’uomo dovrà interrompere qualunque tipo di contatto e condotta lesiva nei confronti della donna. A scatenare gli episodi, secondo quanto ricostruito dalla polizia. sarebbe stata una folle gelosia. La donna si è rifugiata in casa dei suoi familiari, fino alla decisione di sporgere denuncia.





La questura ricorda che per avviare l’iter per questo tipo di tutela, la segnalazione non deve necessariamente provenire dalla vittima del reato, ma chiunque sia a conoscenza di situazioni di questa gravità. Dall’inizio dell’anno 2022 sonostati 21 gli ammonimenti istruiti dalla Divisione Anticrimine, diretta dal Vice Questore Marina Pepe «Quelli che leggiamo non sono numeri, ma vite, volti, storie di donne, ambiti familiari inondati di violenza, sopraffazione, volontà di dominio- commenta il questore Cesare Cpocasa- da qui un appello: Non chiamiamolo Amore e aiutiamo le Donne a difendersi»