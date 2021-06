«Mi voleva uccidere, mio figlio si vestiva da Spiderman per difendermi»

ANCONA - «Il mio ex compagno mi ha insultata perchè ero stanca e volevo dormire dopo un turno di notte al lavoro. Poi mi ha colpito con un pugno. In quel momento mio figlio, che al tempo aveva tre anni, si è messo in mezzo tentando di proteggermi». E' questo il racconto di una mamma al giudice, durante il processo per l'aggressione subita nel 2017. A colpirla è stato il suo ex compagno, che già nel 2012 era stato protagonista di altri episodi di violenza. «Da quel giorno - racconta la donna - mio figlio si veste sempre da Spiderman perchè vuole difendermi».

L'imputato è un finanziere di 45 anni che nega qualsiasi coinvolgimento. L'uomo è difeso dall'avvocato Francesco Nucera mentre la vittima, una guardia giurata di 48 anni, è assistita dall'avvocato Alessio Stacchiotti. La donna è stata ascoltata nella giornata di ieri dal giudice, a cui ha raccontato le aggressioni subite dal suo ex compagno, dal quale ha avuto 2 figli. «Tanto ti sotterro viva - le avrebbe detto l'uomo - non vali niente e fai un lavoro inutile, soltanto le prostitute lavorano di notte». Secondo il racconto della vittima non è stato facile denunciare perchè il finanziere la ricattava dicendole che non le avrebbe più fatto vedere i figli: «Conosco tanti magistrati, non li vedrai più». Ora l'uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia aggravati, con la prossima udienza che è stata fissata per l'8 settembre.