Paura al viale, travolti dalle finestre mentre tentano di scaricarle da un camion: in ospedale due operai

ANCONA - Stavano scaricando alcune finestre da un camion quando improvvisamente alcune lastre hanno ceduto, centrandoli in pieno. Paura questa mattina, intorno alle 9, per due operai. Nel tentativo di proteggersi i due, che stavano lavorando lungo il viale della Vittoria, si sono feriti ad un braccio e ad una mano. Sul posto sono intevenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorsi entrambi. Per i due operai è stato necessario il trasporto in ospedale con due codici di media gravità.

