Lavori notturni in via Pontelungo: come cambia la viabilità nel quartiere

ANCONA - Nell'ambito dei lavori di manutenzione stradale, da ieri, hanno preso il via i lavori in via di Pontelungo all'incrocio con via della Madonnetta.

Al fine di non causare eccessivo disagio al traffico veicolare l'impresa lavorerà in orario notturno a cominciare dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00 di ogni giorno lavorativo, lasciando la mattina la corsia realizzata transitabile e/o comunque delimitata e segnalata. Nell'incrocio tra via della Madonnetta e via di Pontelungo l'impresa garantirà il traffico mediante utilizzo di movieri. Sul posto apposita segnaletica stradale.