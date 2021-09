Vaga per strada in stato confusionale dopo una serata alcolica: soccorso un 23enne

Giovane di 23 anni trovato a vagare in stato confusionale in via Mattei. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati alcuni passanti che hanno allertato subito i soccorsi. Il ragazzo, residente vicino Osimo, era andato a Falconara per trascorrere una serata di festa ma ancora non è chiaro come mai si trovasse in via Mattei.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e la Croce Gialla di Ancona che hanno rassicurato il giovane e lo hanno trasportato al pronto soccorso di Torrette.