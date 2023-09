Choc in strada, prende a morsi una donna. Arriva la polizia e colpisce un agente al volto

ANCONA - Residenti allarmati chiamano la polizia: "Intervenite, ci sono due donne che se le stanno dando di santa ragione in strada". E' quanto successo nella serata di ieri, in via Marconi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno subito ricostruito quanto stava accadendo. Una delle due donne infatti, visibilmente ubriaca, stava aggredendo la rivale dandole dei morsi ad una mano e cercando di strattonarla. Gli agenti sono riusciti a bloccarla e mettere in sicurezza l'aggredita, visibilmente scossa per quanto successo.

La donna fermata, in palese stato di alterazione alcolica, ha anche aggredito uno dei poliziotti che nel frattempo aveva cercato di riportarla alla calma, colpendolo con uno schiaffo al volto. Per lei è scattata la denuncia per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.