Cammina lungo la Flaminia in piena notte e in stato confusionale: «Vogliono rubarmi i soldi»

ANCONA - Cammina lungo la Flaminia in stato confusionale, la polizia l'ha intercettata nella zona della frana Barducci. E' successo la scorsa notte e, secondo quanto ricostruito, la 47enne ha raccontato di essere spaventata perché qualcuno voleva rubarle i soldi.

In evidente difficoltà, la donna è stata soccorsa dall'automedica e dalla Croce Gialla di Ancona e, seppur rifiutando il trasporto in ospedale, è stata accompagnata a Torrette per gli accertamenti del caso.