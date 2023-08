Venditori abusivi e ubriachi molesti. Raffica di multe nei controlli di Falconara

FALCONARA - Tre soggetti molesti sanzionati e allontanati dal centro città, borse e cinture contraffatte poste sotto sequestro. È l'esito dei controlli del fine settimana, portati avanti dalla polizia locale impegnata nel monitoraggio del territorio anche in serata, in centro e in spiaggia. Lungo il litorale, oltre ai controlli serali sugli intrattenimenti danzanti e sul rispetto degli orari della musica e della somministrazione di alcolici soprattutto ai minori, sono stati eseguiti anche accertamenti sulla vendita ambulante di prodotti, a tutela dei lavoratori e dei consumatori. È stato individuato un giovane originario del Senegal che vendeva borse, cinture e altri articoli risultati tutti contraffatti: la merce è stata sequestrata e il venditore denunciato per vendita di merce contraffatta.

In serata invece i controlli hanno riguardato anche la stazione ferroviaria dove sono stati trovati due cittadini extracomunitari segnalati perché molesti e per questo sanzionati. Un altro cittadino extracomunitario è stato trovato, sempre in stazione, ubriaco e con una bottiglia di birra in mano: nei suoi confronti è stata applicata la sanzione prevista dall'ordinanza anti alcol. Il giovane è stato allontanato dall'area del centro per 48 ore e la birra è stata sequestrata. Sempre in serata è stato portato avanti il monitoraggio della circolazione stradale e sono state elevate numerose sanzioni pee violazioni del codice della strada.