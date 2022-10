Morta soffocata in casa, il marito di Valeria resta ai domiciliari: il 79enne è accusato di omicidio preterintenzionale

SENIGALLIA – Arresto convalidato con permanenza ai domiciliari. Lo ha deciso oggi, il gip Carlo Masini, per Marino Giuliani, il 79enne accusato di aver soffocato la moglie Valeria Baldini, 77 anni. L'indagato oggi ha confermato la versione data già al pm Rosario Lioniello due giorni fa, quella in cui aveva riferito di aver portato una mano davanti alla bocca della moglie, gravemente malata, solo per non farla urlare. Una circostanza questa che avrebbe portato la donna a rimanere senza la dose giusta d'ossigeno e costata al coniuge l'accusa di omicidio preterintenzionale. All'udienza di convalida, che si è tenuta questa mattina in tribunale, era presente anche il legale dell'anziano, l'avvocato Edoardo Massari. Gli arresti domiciliari indetti dal gip saranno per la durata di due mesi, fino alla chiusura delle indagini, per evitare l'inquinamento probatorio. La villetta dove si è consumato il dramma, nella frazione di Filetto, è sotto sequestro. L'accusato sta ai domiciliari a casa di parenti.Oggi si tenuta anche l'autopsia sul corpo della 77enne, gli esiti non saranno pronti prima di due mesi. All'esame ha partecipato anche un consulente di parte nominato dalla difesa.