Terza dose per gli over 40, si parte il 22 novembre: tutte le info per prenotare il vaccino

La Regione Marche ha comunicato che da lunedì 22 novembre potranno prenotare la terza dose di vaccino Covid-19 solo i caregiver con 40 e più anni (classe 1981 e precedenti), che abbiano effettuato la seconda dose da almeno sei mesi, oltre agli over 40 che abbiano effettuato la seconda dose da più di sei mesi, e i fragili che saranno presi in carico direttamente dai centri che li hanno in cura (ad esempio diabetici, dializzati, malati oncologici e portatori di altre patologie croniche). La nota giunta dalla Struttura commissariale rimarca che "le attuali indicazioni ministeriali fissano il limite anagrafico per ricevere la dose di richiamo solo a soggetti di età uguale o superiore a 40 anni. Per questo non si autorizza la somministrazione della dose booster ai caregiver under 40". Sono circa 8mila i caregiver che da lunedì potranno prenotare la dose booster su una platea complessiva di 27 mila persone. Le modalità di prenotazione sono sempre le stesse tramite il sito ufficiale (https://accesso.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) , oppure attraverso il Numero Verde 800.00.99.66 dalle 8 alle 20 e con le altre modalità attivate da Poste italiane nonché anche dal sito della Regione Marche.

Come già noto la dose "booster" verrà effettuata con i vaccini a m-Rna Pfizer o Moderna a prescindere da qualsiasi tipologia di vaccino somministrata in precedenza. Con la collaborazione di Poste italiane, è possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria), tramite i portalettere che consegnano la posta a casa o inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947 (entro 48-72 ore si verrà ricontattati per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell'appuntamento). Una volta avviata la prenotazione, all'utente verrà immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l'orario in cui ci si deve presentare al Punto di Vaccinazione. È utile, per snellire i tempi di attesa, presentarsi al punto vaccinale con la modulistica (anamnesi e consenso informato) già compilata. Come per le precedenti somministrazioni, nel caso in cui la persona si trovasse in difficoltà a raggiungere le sedi vaccinali può contattare il proprio medico di Medicina generale che potrà programmare la vaccinazione a domicilio.