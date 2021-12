Eugenia, residente in Brasile: «Ma ho fatto vaccinare i miei figli ad Ancona»

Nella corsa contro il tempo per l’immunizzazione dei più piccoli, ad Ancona si vaccinano contro il Covid-19 anche i figli degli italiani residenti all’estero. Come quelli di Eugenia Polidori, italiana iscritta all’AIRE e da anni residente in Brasile, che nei giorni scorsi è stata tra i primi genitori a far vaccinare i propri bambini presso gli ambulatori ASUR di Via Cristoforo Colombo.

«La vaccinazione pediatrica è fondamentale per limitare i contagi - dice - soprattutto in vista di queste nuove varianti che stanno sorgendo ultimamente» spiega Eugenia. Alla domanda sul perché abbia scelto di far vaccinare i suoi figli in Italia, ha risposto: «Il vaccino Pfizer è stato autorizzato dall’Agenzia Sanitaria Brasiliana per la somministrazione ai bambini però il Brasile non ha ancora ricevuto le dosi necessarie ad immunizzare i più piccoli. Al momento non si sa ancora quando inizierà la campagna di vaccinazione; credo e spero fra gennaio e febbraio ma ancora non c’è una data precisa».

Un flash sullo stato delle vaccinazioni pediatriche ad Ancona ce lo ha concesso anche il dottor Claudio Martini, direttore del distretto 7 dell’ASUR: «Solo nella prima giornata di vaccinazioni abbiamo somministrato dosi ad oltre una sessantina di bambini- spiega- a mio giudizio è fondamentale vaccinare i bambini perché queste nuove varianti colpiscono anche i più piccoli ed è quindi importante che anche loro vengano protetti con il ciclo vaccinale completo».