«Uomo armato lungo corso Garibaldi», trovato e denunciato mentre infastidiva dei ragazzi

ANCONA - Vede gli agenti avvicinarsi e consegna loro uno scalpello da carpentiere che aveva nascosto nei pantaloni. Nei guai un 47enne italiano.

In questura, ieri alle 22 e 30, era arrivata la segnalazione di un uomo armato lungo corso Garibaldi. Nessun riscontro da parte degli agenti, che hanno trovato la persona corrispondente alle descrizione poco dopo in piazza Pertini. Sporgeva qualcosa dalla tasca e l'uomo stava infastidendo dei ragazzi seduti su una panchina. Ha consegnato spontaneamente lo scalpello da 40 centimetri. E' stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato.