Fuga dai carabinieri dopo il furto in un appartamento. Arrestato 22ennne

MONTEMARCIANO - I carabinieri della stazione di Montemarciano hanno arrestato ieri pomeriggio (31 gennaio) un giovane marocchino, classe 2000, per furto all’interno di un’abitazione. I militari lo hanno sorpreso nel tardo pomeriggio di ieri dentro un appartamento di Marzocca utilizzato come residenza estiva, infatti al momento non risultava abitato. Il giovane ladro si era introdotto forzando una finestra. Una volta dentro si era appropriato di un telefono cellulare e di un orologio trovati nella casa. Alla vista dei militari ha provato a scappare, ma è stato bloccato e portato in caserma dove è stato arrestato e collocato in camera di sicurezza perché senza fissa dimora. Stamattina si è svolta l’udienza di convalida in tribunale ad Ancona