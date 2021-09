Ubriaco, dà in escandescenze al centro commerciale: intervengono i carabinieri

Si aggirava ubriaco nel centro commerciale Conero di via Scataglini quando sono arrivati i carabinieri di Ancona a bloccarlo. E' successo ieri sera (domenica 19 settembre) all'orario di chiusura. L'uomo di 49 anni, in preda ai fumi dell'alcol, urlava e dava fastidio alle persone che si trovavano sotto la galleria del parco commerciale.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla di Ancona insieme all'automedica del 118. Non è stato facile calmare il 49enne in forte stato di agitazione che ad un centro punto ha iniziato ad inveire anche contro le forze dell'ordine. Alla fine l'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette ed è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Per lui è scattata anche la sanzione per ubriachezza molesta.