Ubriaco brandisce una bottiglia di vetro e infastidisce i passanti. A suo carico già un Daspo: due denunce per un giovane

ANCONA- Ubriaco, brandisce una bottiglia di vetro infastidendo i passanti, somalo di 28 anni denunciato. A seguito della segnalazione, ieri notte intorno alle 00:50, i poliziotti sono intervenuti in via Marconi agli Archi. I presenti hanno riferito agli agenti che l’uomo, in palese stato di ubriachezza, blaterava frasi senza senso in una lingua incomprensibile agitando in mano una bottiglia di vetro, seppur non compiendo gesti violenti nei loro confronti. Rintracciato ed identificato, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era in palese stato di ubriachezza, con difficoltà a deambulare e a comunicare, usando per altro un tono di voce immotivatamente alto. Gli operatori, tolta la bottiglia all’uomo, considerato il suo stato di alterazione psicofisica, hanno richiesto l’intervento del personale sanitario ed è stato trasportato al nosocomio di Torrette per le cure del caso. Il 28enne è stato denunciato per ubriachezza, inoltre, essendo anche destinatario di un Daspo urbano emesso dal Questore di Ancona, è stato deferito anche per inottemperanza al provvedimento.