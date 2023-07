Barcolla, poi sale sullo scooter con la birra in mano: sospesa la patente per sei mesi

FABRIANO - Controlli nei bar da parte della polizia, trovati due pregiudicati e un uomo che in palese stato di ebbrezza voleva guidare lo scooter. Gli agenti del Commissariato hanno effettuato verifiche in quattro esercizi pubblici del centro cittadino. Dovevano verificare il personale impiegato alla vendita, il rispetto delle norme sanitarie, eventuali precedenti penali degli avventori, e le emissioni sonore della musica. Fuori da un bar hanno visto un 40enne che con la bottiglia di birra in mano, barcollando, tentata di salire in sella allo scooter. L'uomo è stato fermato ma si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Verrà multato per la sanzione prevista, fino a 3.200 euro, gli è stata ritirata la patente per sei mesi e il mezzo è stato sequestrato. In un altro bar sono stati trovati due giovani con problemi con la giustizia, di un comune limitrofo. Sono in corso le verifiche per vedere se avevano titolo di trovarsi a Fabriano. In caso contrario saranno sottoposti al foglio di via obbligatorio.