"Donna in difficoltà e uomo ubriaco in un furgone", chiamano la polizia per denunciare...loro stessi

ANCONA - Chiamano i poliziotti vemerdì notte, sostentenendo di aver visto una donna in difficoltà e un uomo ubriaco in un furgone lungo via Marconi.C'erano, ma erano proprio loro, entrambi in preda ai fumi dell'alcol. I due, 50enni italiani, sono finiti nei guai dopo aver rifiutato l'identificazione e aver minacciato gli agenti.

La segnalazione, arrivata appunto da loro stessi, riguardava una donna in difficoltà e un uomo ubriaco alla guida di un furgone con targa straniera. Arrivati sul posto, gli agenti sono stati bersagliati da invettive e minacce dalla coppia. Mentre i poliziotti cercavano di accompagnarli in questura per gli accertamenti, l'uomo ha spintonato un agente. Lui è stato arrestato per essersi rifiutato di aver declinato le proprie generalità. E' stato rimesso in liberà con obbligo di firma. La donna è stata denunciata perché trovata sulla pubblica via in stato di alterazione alcolica.