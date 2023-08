Ubriaca alla guida urta l'auto in sosta e sta per andarsene, ma tutto davanti alla polizia: denunciata

ANCONA - Urta un'altra auto in sosta in via Fornaci comunali, tutto davanti alla pattuglia della polizia. Intimato lo stop, gli agenti hanno controllato la conducente, una 40enne dominicana con precendenti di polizia. Il suo tasso alcolemico era oltre i 2 grammi per litro. Per lei è scattata la denuncia e la confisca dell'auto.