Esagera con l'alcol e perde l'equilibrio: 47enne cade a terra ferendosi alla testa

ANCONA – Perde l’equilibrio in preda ai fumi dell’alcol e cade a terra ferendosi. L’episodio accaduto questo pomeriggio in via Giordano Bruno, quando una donna di nazionalità dominicana di 47 anni, a causa della quantità di bevande alcoliche consumate, è crollata al suolo riportando una ferita alla testa. Il personale sanitario della Croce Gialla è intervenuto sul posto prestando le prime cure e successivamente trasportando la donna al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, con un codice di media gravità.