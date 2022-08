Si frattura la caviglia scendendo lungo il sentiero interdetto: applauso dei bagnanti per i soccorritori

SIROLO - La turista tedesca cade sullo stradello interdetto proprio per motivi di sicurezza. La 65enne, che percorreva il sentiero con il marito nel pomeriggio, ha rimediato una frattura alla caviglia. Non potendo continuare la camminata, è stata soccorsa con non poche difficoltà dal personale della Croce Rossa, attivato dalla Guardia costiera. Sul posto anche quattro operatori dei soccorsi speciali Opsa, che si sono arrampicati fino a raggiungere la signora. Nel frattempo, anche il soccorso alpino aveva raggiunto via terra la donna. I soccorritori hanno immobilizzato la donna con tutti i presidi di sicurezza e l'hanno calata nella spiaggia sottostante. Il soccorso è terminato con un grande applauso di congratulazioni da parte dei bagnanti presenti sul posto.

Caricata sull'idroambulanza, è stata trasportata al porto di Numana dove è stata portata via terra in ospedale con un codice di media gravità. L intervento è avvenuto in collaborazione con Guardia Costiera, centrale 118, soccorso alpino e bagnino della spiaggia delle due sorelle.