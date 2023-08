Scivola e si ferisce alla caviglia, turista bloccata lungo lo stradello: arriva la Croce Rossa

SIROLO - Disavventura per una turista 52enne che stava scendendo lungo il sentiero verso la spiaggia di San Michele. La donna, intorno all'13 e 30, è scivolata procurandosi una brutta distorsione alla caviglia. E' rimasta bloccata lungo lo stradello. I soccorsi sono stati prestati dall'idroambulanza della Croce Rossa con la collaborazione dei bagnini del posto. La sgnora è stata poi accomagnata nel centro di supporto della Croce Rossa di Numana, poi in ospedale in codice verde,