Turismo nelle Marche, Demoskopika: a rischio 12mila posti di lavoro

Nelle Marche un nuovo lockdown determinerebbe il rischio fallimento per 2.349 aziende con una conseguente perdita di 12.135 posti di lavoro. È quanto emerge da una stima dell'Istituto Demoskopika sulla base di dati rilevati da alcune fonti quali Siope, Banca d'Italia, Istat, UnionCamere e Cerved.

Secondo l'istituto di ricerca se si decidesse, nell'immediato, per un secondo blocco totale delle attività, il turismo italiano potrebbe perdere, nei soli due mesi finali dell'anno in corso, 13 milioni di arrivi e 35 milioni di presenze con una contrazione della spesa per 4 miliardi di euro. A rischio fallimento quasi 100mila imprese del comparto turistico per 440mila posti di lavoro. Un trend che, se declinato nella realtà marchigiana, comporterebbe 200mila arrivi (201.917) e 600mila presenze (597.403) in meno, nel periodo novembre-dicembre con una contrazione della spesa turistica pari ad oltre 58 milioni di euro. Non solo. Le casse dei Comuni marchigiani perderebbero 362mila euro di entrate derivanti dall'imposta di soggiorno. Per quanto riguarda le ricadute occupazionali, secondo Demoskopika, un blocco delle attività comporterebbe un rischio fallimento per 2.349 imprese portando ad una riduzione di 12.135 posti di lavoro.

«Il numero crescente di disdette di prenotazioni che in questi giorni stanno denunciando moltissimi operatori turistici- dichiara in una nota il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio- rischia di compromettere ulteriormente il sistema turistico italiano. Il Governo riconosca 'lo stato di calamità turistica', lo stato di crisi e programmi finalmente un Piano di rilancio integrato del comparto turistico».