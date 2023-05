Arrestato per droga, evade dai domicliari: tunisino torna in carcere

ANCONA- È tornato in carcere perché evaso dai domiciliari, il tunisino arrestato lo scorso luglio dai Carabinieri del Norm di Ancona, trovato in possesso di 40 grammi di cocaina purissima. L’uomo era stato arrestato in flagrante a seguito di un rocambolesco inseguimento nella zona del Piano. Dopo aver scontato un periodo nel carcere di Montacuto, il tunisino si trovava da un mese agli arresti domiciliari a Fabriano. Nei giorni scorsi però, i carabinieri della locale Compagnia lo hanno trovato a passeggio senza alcun valido motivo. È così scattato l’aggravamento della misura, immediatamente eseguita dai Carabinieri del Norm Ancona con la collaborazione di quelli di Fabriano. Alle prime luci dell’alba, i militari si sono presentati nell’appartamento del tunisino che, ancora assonnato, sbalordito e sorpreso, non ha opposto resistenza. Fatte le valigie, è stato nuovamente tradotto presso il carcere di Montacuto in attesa del processo per i reati commessi.