Truffa del finto incidente accaduto al figlio: «Paga 12mila euro». È la madre di un poliziotto, arrestato

FABRIANO - Voleva truffare una 82enne ma non sapeva che l’anziana era la madre di un poliziotto. «Signora suo figlio ha avuto un incidente stradale, c’è da operare una donna e servono 12mila euro. Passiamo a prenderli». Così una voce maschile, ieri all’ora di pranzo, ha parlato al telefono dopo una chiamata fatta all’abitazione dell’82enne, cercando di truffarla. Spacciandosi per avvocato ha istruito l’anziana dandole appuntamento nell’atrio della palazzina dove sarebbe passata una persona di fiducia dell’avvocato a ritirare il denaro. La donna è stata al gioco dicendo che aveva poco più di 3mila euro e li ha preparati in una busta. Contemporaneamente ha avvisato il figlio, tramite la nuora, che propio ieri era di turno al pomeriggio. Con una pattuglia in borghese il poliziotto ha raggiunto l’abitazione della madre. Mentre i colleghi si sono appostati fuori lui si è nascosto dentro il portone e mentre avveniva lo scambio del denaro è uscito per arrestare il malvivente, un 28enne di Napoli.

Il giovane ha provato a fuggire e ha dato una spallata al poliziotto ferendolo e facendogli riportare una prognosi di 7 giorni. I colleghi appostati fuori sono intervenuti per bloccare il 28enne che è stato arrestato per truffa aggravata e resistenza. Passata la notte in cella questa mattina è stato portato in tribunale per la convalida dell’arresto. Il napoletano, un truffatore pendolare, è difeso dagli avvocati Carlo Bianco e Arcangelo Caiazzo. L'arresto è stato convalidato. Ha patteggiato ad 8 mesi, pena sospesa, e rimesso libero.