Si spaccia per un imprenditore del pellame, ma viene smascherato: denunciato un 34enne

FALCONARA MARITTIMA – Gli era già stata una misura restrittiva, poco più di anno fa, ma ha fatto ugualmente ritorno nella provincia di Ancona per cercare di truffare un cittadino falconarese. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, ed ha visto protagonista un 34enne residente a Napoli, al quale a settembre dell’anno passato era stato notificato il foglio di via con il divieto di rientrare nei territori del capoluogo per tre anni. L’uomo si era spacciato per un noto imprenditore del settore del pellame, ed aveva cercato di vendere una giacca di pelle, senza fornire adeguati ragguagli sulla provenienza, ad un cittadino di Falconara, scaltro nel non cadere nell’inganno ed allertare invece i Carabinieri, ai quali ha denunciato i fatti.

Le successivi indagini delle forze dell’ordine hanno permesso di risalire all’identità del 34enne, che nell’agosto del 2022 si era reso protagonista di un analogo tentativo di raggiro: in quell’occasione, aveva strappato dalle mani della vittima due banconote da 50 euro, poi restituite dopo la chiamata ai Carabinieri. L’episodio aveva fatto scattare il divieto di fare ritorno nella Provincia di Ancona, pertanto il rientro dell’uomo ha fatto scattare la denuncia in stato di libertà presso la Procura della Repubblica.