Polizze assicurative fake, cellulari clonati e biglietti falsi venduti online: truffatori nei guai

Polizza assicurativa fake, biglietti falsi per accedere ad un concerto e cellulari clonati per truffare degli anziani. Sono tre le operazioni da parte dei carabinieri che nelle ultime ore hanno denunciato altrettanti truffatori.

Le truffe

La prima è stata condotta dai carabinieri di Fabriano che hanno denunciato per truffa un 30enne residente a Napoli. Vittima un 50enne di Fabriano che nei giorni scorsi aveva stipulato una polizza assicurativa on-line per la sua macchina e ha versato oltre 200 euro. Dopo alcuni giorni dalla stipula all'uomo è arrivato a casa il tagliando assicurativo ma, da un controllo effettuato dai militari, è emerso che la polizza era un fake. Il trentenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Seconda operazione invece da parte dei carabinieri di Arcevia che hanno denunciato per truffa un 24enne, anche lui napoletano. Vittime della truffa tre ragazze 20enni di Arcevia. Hanno letto l'annuncio di un ragazzo che metteva in vendita tre biglietti per un concerto a Milano. Dopo una veloce trattativa hanno versato 170 euro per il pagamento dei biglietti con il cambio del nominativo. I biglietti sono arrivati presso la loro abitazione ma sono risultati falsi. Sempre i militari di Arcevia hanno denunciato un ragazzo di 30 anni albanese, residente a Verona, per tentata truffa. Vittima un anziano del posto che ha ricevuto un sms dal numero di cellulare della figlia con il quale gli chiedeva oltre 4mila euro per pagare le bollette. L'uomo ha contattato i carabinieri che, dopo accertamenti, hanno scoperto che il numero di telefono del cellulare della figlia era stato clonato. Identificato l'autore che è stato denunciato per tentata truffa.