Truffe con le auto mentre è agli arresti domiciliari: arrestato un 35enne

Agli arresti domiciliari continua a fare truffe di auto usate. Arrestato un 35enne nato al nord italia ma residente da anni a Senigallia. Vendeva automobili, incassando i soldi e poi non le consegnava, oppure, quando accadeva, erano mezzi di qualità scadente.

L’uomo in passato era stato arrestato e denunciato in diverse occasioni e da qualche tempo si trovava ai domiciliari poiché condannato, in via definitiva, per diversi reati contro il patrimonio. Nonostante i suoi precedenti, ha continuato l'attività illecita che avveniva sia online che truffando persone del posto che si rivolgevano a lui per l'acquisto di automobili. Nel frattempo, però, le denunce nei suoi confronti arrivavano al commissariato di polizia tanto che gli agenti hanno informato l'autorità giudiziaria di Ancona. Quest'ultima ha emesso il provvedimento e i poliziotti hanno dato così esecuzione all'ordine di carcerazione.