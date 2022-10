Trofeo del Monte Conero: 40 auto d’epoca sfilano per i 122 anni della Croce Gialla di Ancona

ANCONA - Per due giorni la macchina del tempo consegnerà la città ad un passato motoristico di grande fascino. Sabato e domenica, 29 e 30 ottobre, andrà in scena la 16esima edizione del Trofeo Monte Conero organizzato dal club Auto Moto Storiche Ancona. L’iniziativa si avvarrà del supporto della Croce Gialla di Ancona che compie 122 anni di attività. E a mettere il sigillo sulla manifestazione la proiezione del docufilm “Gli anni folli della velocità - vite straordinarie” del regista Gabriele Ogiva con immagini inedite del passaggio della Mille Miglia ad Ancona nel dopoguerra.

L’evento

La carovana dei mezzi d’epoca si ritroverà sabato mattina alle 11 in piazza Vittorio Veneto a Sirolo alla volta del Monte Conero dove si effettueranno le prime prove di abilità. La passeggiata guidata arriverà poi a Portorecanati, sosta a Loreto e via attraverso Camerano e gli interni del Monte San Germano per sbucare al Poggio per gli altri turni di prove di abilità che termineranno al parcheggio scambiatore di Portonovo. Finite le prove del sabato gli equipaggi arriveranno ad Ancona in piazza Roma e quindi direzione Teatro delle Muse (Ridotto) per la proiezione del docufilm “Gli anni folli della velocità - vite straordinarie”. «Il Trofeo del Momte Conero è il fiore all’occhiello del nostro sodalizio con la Croce Gialla di Ancona - afferma il presidente del club Auto moto Storiche, Franco Casamassima -, una manifestazione a cui teniamo molto e che quest’anno sembra darci grandi soddisfazioni, tanto che abbiamo raggiunto il numero massimo di equipaggi, in tutto 40, e molte altre richieste sono ancora in sospeso». «Porteremo davanti al Teatro delle Muse due mezzi d’epoca: un Volks Wagen restaurato degli anni ’60 e un Fiat 238 degli anni ’80 - ha aggiunto il direttore di sede della Croce Gialla Ancona, Sauro Giovagnoli - con il club abbiamo un’ottima collaborazione che dura da anni. Siamo veramente molto felici di poter partecipare all’evento».

Il Docufilm

La chicca della manifestazione è sicuramente la proiezione del docufilm che arriva direttamente dalla storia della città di Ancona. E il ritrovamento dei filmati inediti è già una storia affascinante: «sono pellicole in 8 millimetri ritrovate da una famiglia anconetana all’interno di una confezione di detersivo - spiega il regista Gabriele Ogiva -, ne siamo entrati in possesso e le abbiamo montate realizzando un docufilm che ha già girato il mondo partecipando ad alcuni tra i più importati festival internazionali del cinema». La proiezione prevista per sabato alle 18,15 al Ridotto delle Muse è aperta alla cittadinanza. «Non ci sono solo immagini del passaggio della Mille Miglia ad Ancona - continua il regista -, ma anche spaccati di vita di una città che si stava riprendendo dai 182 bombardamenti subiti durante la seconda guerra mondiale».