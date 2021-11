L'asfalto ha ceduto in via Tenna. E' quanto accaduto oggi pomeriggio a Torrette

In via Tenna si è aperta una voragine oggi pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco di Ancona al lavoro per mettere in sicurezza la zona che è stata transennata. Una corsia della strada è interdetta al traffico.

A quanto si apprende la buca si è aperta a causa della rottura di una tubatura.