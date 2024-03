«Anche i topi a lezione di ginnastica, studenti fanno sport tra gli escrementi»

CASTELFERRETTI - La situazione topi nella palestra Lombardi, dopo la chiusura e riapertura della stessa, è tutt’altro che risolta: ancora non si è trovata una soluzione e gli studenti si trovano a fare lezione di educazione fisica in “compagnia” di escrementi di ratto. Lo segnala Lara Polita, della lista civica Cittadini in Comune - Falconara.

«Avevamo già legittimi dubbi dopo la derattizzazione di settimane fa e i fatti ci hanno dato ragione- commenta Polita- ai genitori però non è stato comunicato nulla di ufficiale, fino a ieri, quando il sindaco ha emesso una nuova ordinanza di chiusura. Questa situazione penalizza sia gli alunni che i ragazzi che fanno attività pomeridiana. Pare che l'amministrazione abbia messo altre esche, con l'intenzione di fare pulizia all'esterno, potando gli alberi. Questione di non poco conto è anche il fatto che la palestra è collegata con il piano terra del plesso Montessori e tre classi dell'Istituto Da Vinci e ciò agevola il passaggio dei ratti da un edificio all'altro. Più in generale, a proposito della pulizia delle palestre comunali, gli uffici hanno riferito che il mattino spetta al personale scolastico e il pomeriggio/sera alle società sportive. Peccato che però riceviamo troppo spesso lamentele da parte dei genitori, soprattutto di chi ha figli asmatici o con allergie. L'ultima segnalazione, in ordine di tempo, ci è stata fatta dalla mamma di un bambino che frequenta le scuole Mercatini».