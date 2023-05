Passeggiano di notte con spray al peperoncino e tirapugni, denunciati due giovani

FABRIANO – Erano vicini ad una attività commerciale, due 24enni, quando i carabinieri li hanno visti e si sono insospettiti. L'orario era tardi, le 3.30 della notte scorsa. I militari li hanno perquisiti e addosso tra i vestiti avevano un tirapugni d'acciaio a testa e una bomboletta di spray urticante di cui non è autorizzata la vendita e non si trova quindi in commercio. Per i due giovane è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Tirapugni e bomboletta sono stati sequestrati. E' probabile che i due ragazzi erano intenzionati ad utilizzare il materiale per compiere qualche reato in zona ma i carabinieri si sono accorti in tempo e li hanno fermati.