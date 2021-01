I problemi familiari lo spingono nello sconforto, tenta di buttarsi dal quarto piano

E' successo questa mattina in un appartamento nella zona del Piano. I militari del Nucleo operativo radiomobile sono intervenuti per salvarlo

Una crisi profonda, dettata da motivi familiari. Ci sarebbe questo dietro il gesto disperato che questa mattina un uomo di 46 anni stava per compiere dal balcone di casa, in un appartamento che si trova nel quartiere del Piano. A salvarlo sono stati i carabinieri, alletati dai passanti che hanno assistito alla scena.

Giunti sul posto, i militari del Nucleo operativo radiomobile hanno notato subito che la porta dell'appartamento che si trova al quarto piano era chiusa a chiave. Così, essendo solo in casa, hanno bussato a casa dei vicini per raggiungerlo dal balcone adiacente. Mentre uno di loro cercava di tranuquillizzare l'uomo, che ormai era con buona parte del corpo fuori dal balcone, un altro carabiniere ha aspettato il tempo necessario per farlo avvicinare al parapetto, lo ha preso di forza per i piedi, è riuscito ad afferrarlo e a metterlo in salvo. Il 46enne è stato riportato in casa ed è stato affidato ai sanitari. Ora si trova all'ospedale regionale di Torrette.