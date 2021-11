Tenta di rubare i soldi dalla gettoniera dei bagni: arrestato

I carabinieri della stazione di Senigallia hanno arrestato ieri notte un giovane 20enne del posto per tentato furto aggravato. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso alla stazione ferroviaria dai militari che pattugliavano la zona mentre forzava la gettoniera dei bagni pubblici, dove erano custoditi circa 200 euro in monete.

È stato quindi arrestato ed è finito agli agli arresti domiciliari. Questa mattina in tribunale è stato convalidato l’arresto.