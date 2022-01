Si sporge dal balcone, salvo grazie all'arrivo di polizia e carabineri

Tragedia sventata grazie all'sos lanciato in modo tempestivo da un passante e all'arrivo altrettanto rapido delle forze dell'ordine. Questa mattina in via Maratta un uomo sordomuto si è sporto dal balcone di casa e, proprio in quel momento, un uomo che passava sotto il suo balcone ha notato la sagoma in bilico. A quel punto sono scattati i soccorsi e sul posto sono accorsi immediatamente i carabinieri, la polizia e il personale del 118.

L’uomo, per cause ancora da chiarire, versava in forte stato di agitazione. Qualche minuto di conversazione e le forze dell'ordine lo hanno convinto a rientrare in casa, al sicuro. L'uomo è stato quindi accompagnato con l’ambulanza all'ospedale regionale di Torrette per essere sottoposto ad accertamenti.