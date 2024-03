Auto senza assicurazione, il Targasystem non perdona. Scattano sequestri e multe

JESI - Altre tre auto sprovviste di assicurazione sono state fermate nella scorsa settimana dagli agenti della Polizia locale e sottoposte a sequestro amministrativo con salate sanzioni per i proprietari. Si tratta, nell’ordine, di una Mercedes 320 di un giovane greco, fermata in via del Cascamificio per la quale il proprietario ha pagato i circa 900 euro di multa e quindi allo stesso restituita previa necessaria riattivazione della polizza. Poi è stata la volta di una Fiat Punto fermata in viale Don Minzoni e alla cui guida si trovava un 50enne ivoriano: stessa sanzione e sequestro del mezzo. Infine è toccato ad un autocarro Jumper in Via dell’Industria, condotto da uno jesino di 65 anni: anche quest’ultimo ha pagato subito la sanzione di circa 900 euro e ha potuto riavere a disposizione il mezzo nel frattempo nuovamente assicurato.

Il Targasystem e i dispositivi tecnologici in dotazione al Comando di Polizia locale, permettono di intercettare in tempo reale le auto sprovviste di assicurazione o con titolo assicurativo scaduto (ma anche con revisione scaduta) e verso questo tipo di violazione - che va a danno di eventuali altre persone o mezzi coinvolti in sinistri - non può esserci tolleranza. Tra gli interventi volti a garantire la sicurezza in strada, è stato infine fermato un minorenne in sella ad un ciclomotore benché sprovvisto di patente: il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo di 3 mesi e al genitore esercente la potestà, un tunisino di mezza età, è stata inflitta una sanzione di 5.100 euro per la quale lo stesso si è già informato presso il Comando per come procedere alla rateizzazione.